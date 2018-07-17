İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 16 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

KUDÜS

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 16 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında kimliği açıklanmayan bir Filistinli kadının da olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Muhabir: Mustafa Deveci



