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Dünya

İran'da muhalif gazeteciye idam cezası

İran'da rejim muhalifi haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idam cezası verildi.

Muhammet Kurşun   | 30.06.2020
İran'da muhalif gazeteciye idam cezası

Tahran

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında muhalif "Amednews" editörü Zem'in dosyasıyla ilgili bilgi verdi.

Mahkemenin 13 ayrı suçlamayı "yeryüzünde fesat çıkarmak" kapsamında değerlendirdiğini ve Zem'i idama mahkum ettiğini aktaran İsmaili, muhalif gazetecinin yargılandığı diğer suçlamalar nedeniyle de hapis cezası aldığını ifade etti.

İsmaili, verilen idam cezasının yüksek mahkeme tarafından da ele alınacağını açıkladı.

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı.

Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı. Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etti.

Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

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