Irak'ın güneyindeki gösteriler yayılıyor

Irak'ın en güneyindeki petrol zengini Basra'daki gösteriler, ülkenin güneyinde yer alan diğer kentlere de yayıldı.

BAĞDAT

Irak'ın en güneyindeki petrol zengini Basra'da, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri yüzünden başlayan gösteriler, ülkenin güneyinde yer alan diğer kentlere de yayıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler Basra'da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kaldığı otelin önüne gelerek, içeri girmeye çalıştı.

Gösteriler Basra'nın yanı sıra Necef, Meysan ve Nasiriyye kentlerinde de yapıldı. Yüzlerce gösterici, bu kentlerdeki valilik binası önünde toplandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup gösterici Necef Valiliğini basarak içeri girdi.

Göstericiler, elektrik ve diğer temel hizmetlerin sunulamamasından şikayet ederek, yerel yetkilileri istifaya çağırıyor.

Başbakan İbadi, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Basra'ya giderek, oradaki güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.

Muhabir: Haydar Karaalp