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Dünya

Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı

Bağdat’ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 16.06.2020
Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.

Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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