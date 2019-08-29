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Dünya

BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı güçlerin, Yemen ordusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Mahmut Geldi   | 29.08.2019
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı

İstanbul

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, saldırıları kınadı.

Hadrami uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırdı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen meşru hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Onlarca ölü ve yaralı var

Öte yandan Yemen basını da ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinden Aden'e doğru ilerleyen hükümet güçlerinin BAE savaş helikopterlerinin saldırılarına maruz kaldığını yazdı.

Söz konusu saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi. 

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