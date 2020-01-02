Euro
6.65
Dolar
5.96
BIST 100
115,932.00
Altın
1,527.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

Haydar Karaalp   | 02.01.2020
ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

Bağdat

ABD uçakları, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor. 

Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.

                    

Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı

ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı

ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti gereken ne ise yapacağız

Irak'taki Hizbullah Tugayları'ndan ABD elçiliği önünden 'şartlı' çekildikleri iddiası

Irak'taki Hizbullah Tugayları'ndan ABD elçiliği önünden 'şartlı' çekildikleri iddiası
ABD Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

ABD Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir