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Ekvador'da protestocu yerliler 8 polisi rehin aldı

Şiddetli protestoların ve yağma olaylarının günlerdir devam ettiği Ekvador'da protestocu yerliler 8 polisi rehin aldı.

Muhammed Emin Canik   | 10.10.2019
Ekvador'da protestocu yerliler 8 polisi rehin aldı

Buenos Aires

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin başkenti Quito'da, 7'si erkek 1'i kadın 8 polis, Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) üyeleri tarafından Ekvador Kültür Merkezi'nde rehin alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirten polislerin, Ekvador'da 8 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ve cesetleri yerlilere teslim edilmeyen 3 protestocuya karşılık rehin alındığı ifade edildi.

Öte yandan, CONAIE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polislerin rehin alınmadığı, kendi istekleri doğrultusunda, şiddetin sona ermesi için kültür merkezinde bulundukları belirtildi.

Olaylar

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

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