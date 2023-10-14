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Türkiye ile Letonya 10. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, yarın EURO 2024 elemelerinde karşılaşacağı rakibiyle daha önce yaptığı 9 maçtan 3'ünü kazandı, 1'ini kaybetti.

Hilmi Sever  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Türkiye ile Letonya 10. kez rakip

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak.

AA'nın, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Letonya maçı öncesi hazırladığı dosya haberlerin son bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile daha önce yaptığı karşılaşmalar ele alındı.

Milliler, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan üçünü kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.

Türkiye ile Letonya arasında Türkiye'de oynanan 3 maç da beraberlikle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle oynadığı son 2 maçı ise deplasmanda uzatmalarda bulduğu gollerle kazandı.

1924'teki ilk maçı Türkiye kazandı​​​​​​​

İki ülke A milli takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı ve ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Türkiye, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan grubun diğer karşılaşmasını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. 1-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, 76. dakikada Serdar Dursun'la beraberliği yakaladı. Milli takım 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle galibiyete uzandı ve rakibi karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisine son verdi.

Galibiyet yine uzatmalarda geldi

A Milli Futbol Takımı Letonya ile oynadığı son iki maçı kazandı. Ay-yıldızlı ekip Letonya'yı bir önceki maçında olduğu gibi yine uzatmalarda bulduğu golle mağlup etti.

Abdülkerim Bardakcı ve Cengiz Ünder'in golleriyle 90 dakikayı 2-1 önde kapatan milli takım, 94'te kalesinde golü gördü ve skor 2-2'ye geldi. Türkiye, bu golden yalnızca 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci ile golü bularak sahadan galibiyetle ayrıldı.

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