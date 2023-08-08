Dolar
27.02
Euro
29.68
Altın
1,934.53
ETH/USDT
1,831.00
BTC/USDT
29,171.00
BIST 100
7,441.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Dosya haber

Süper Lig'in en gollü maçları

Bu sezon 66 yaşına girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Ercan Çakar  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Süper Lig'in en gollü maçları

İstanbul

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu öncesi hazırladığı ve 10 Ağustos Perşembe günü sona erecek haber dosyasının bu bölümünde Süper Lig'in en gollü maçları ele alındı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 65 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 18 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 65 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

1991-92

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8 - 4

1983-84

Galatasaray-Adana Demirspor

9 - 2

1986-87

Malatyaspor-Rizespor

7 - 4

1997-98

Kayserispor-Trabzonspor

5 - 6

1967-68

Göztepe-Feriköy

9 - 1

1986-87

Eskişehirspor-Antalyaspor

7 - 3

1988-89

Galatasaray-Adana Demirspor

7 - 3

1989-90

Beşiktaş-Adana Demirspor

10 - 0

1994-95

Samsunspor-Petrolofisi

8 - 2

1994-95

Altay-Beşiktaş

2 - 8

1994-95

Zeytinburnuspor-Galatasaray

3 - 7

2002-03

Beşiktaş-Göztepe

7 - 3

2004-05

Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor

6 - 4


- En gollü beraberlikler


Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

SezonMaçSonuç
1967-68Beşiktaş-Galatasaray

4 - 4

1982-83Fenerbahçe-Galatasaray

4 - 4

1995-96Samsunspor-İstanbulspor

4 - 4

2000-01Adanaspor-Kocaelispor

4 - 4

2001-02Gençlerbirliği-Diyarbakırspor

4 - 4

2001-02Kocaelispor-MKE Ankaragücü

4 - 4

2006-07Antalyaspor-Beşiktaş

4 - 4


Kayserispor-Antalyaspor

4 - 4

2014-15Trabzonspor-Gaziantepspor

4 - 4

2018-19Yeni Malatyaspor-Sivasspor

4 - 4

2021-22Konyaspor-Kasımpaşa4 - 4
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de yaşayan Ermenilere kurumsal ayrımcılık olmadığı için bireysel ön yargılar da kayboluyor
Esenler'de 60 bin bina dönüştürüldü
Çevreyi kirletenlere 7 ayda yaklaşık 546 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılma niyeti yok

Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılma niyeti yok

Sivassporlu Abdulkadir Parmak, yeniden A Milli Takım formasını giymek istiyor

1. Lig'de 9 ekip sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak

Süper Lig'de maçlar 20 statta yapılacak

Süper Lig'de maçlar 20 statta yapılacak
Süper Lig'in "farklı" skorları

Süper Lig'in "farklı" skorları
Süper Lig'in en gollü maçları

Süper Lig'in en gollü maçları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet