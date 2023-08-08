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Spor, Futbol, Dosya haber

Süper Lig'de maçlar 20 statta yapılacak

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 66. sezonun heyecanı, 20 farklı statta yaşanacak.

Emre Doğan  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Süper Lig'de maçlar 20 statta yapılacak

İstanbul

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu öncesi hazırladığı ve 10 Ağustos Perşembe günü sona erecek haber dosyasının bu bölümünde Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar ele alındı.

Ligde 2023-2024 sezonu, 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 12 şehirdeki statlarda gerçekleştirilecek. Ligde İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Ankara, Gaziantep, Samsun, Rize, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında VavaCars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.

Türkiye'nin en fazla seyirci kapasitesine sahip tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 74 bin 753 koltuk bulunuyor.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stat konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını yaptığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü stat konumunda.

En az kapasite Pendik Stadı'nda

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İstanbul'daki Pendik Stadı sahip.

Ligin yeni ekibi Pendikspor'un maçlarını oynayacağı stadın 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Pendik Stadı'nın Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yenileme çalışmalarının ardından stadın kapasitesinin 4 bin-4 bin 500 civarına çıkarılması bekleniyor. Pendikspor, çalışmalar tamamlanana kadar rakiplerini Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda konuk edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatayspor ise 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarını Mersin Stadı'nda oynayacak.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 602 bin 556 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.

İstanbul'daki RAMS Park, Beşiktaş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi, Ankara'daki Eryaman Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Mersin Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Kırbıyık Holding Stadı, RHG EnerTürk Enerji Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı ile Pendik Stadı ise son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.


- Statlar ve kapasiteleri


Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:

TakımStatKapasiteYapım/Yenileme yılı
Yukatel Adana DemirsporYeni Adana33.0002021
Corendon AlanyasporKırbıyık Holding10.1282011
Atakaş HataysporMersin25.0002013
BeşiktaşBeşiktaş Park42.5902016
SivassporSivas 4 Eylül27.5322016
FenerbahçeÜlker47.8342006
AntalyasporCorendon Airlines Park Antalya32.5372015
GalatasarayRAMS Park52.2232011
Gaziantep FKKalyon33.5022017
Çaykur RizesporÇaykur Didi15.3322009
İstanbulsporEsenyurt Necmi Kadıoğlu4.4882012
KasımpaşaRecep Tayyip Erdoğan13.8562010
Tümosan KonyasporKonya Büyükşehir Belediye42.0002014
RAMS BaşakşehirBaşakşehir Fatih Terim17.1562014
MKE AnkaragücüEryaman20.5602019
TrabzonsporŞenol Güneş Spor Kompleksi40.7822016
PendiksporPendik2.5002022
VavaCars Fatih KaragümrükAtatürk Olimpiyat74.7532002
KayserisporRHG EnerTürk Enerji32.8642009
Yılport SamsunsporSamsun Yeni 19 Mayıs33.9192017


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