Dolar
35.28
Euro
36.79
Altın
2,627.27
ETH/USDT
3,376.30
BTC/USDT
95,795.00
BIST 100
10,006.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. VTR
logo
Spor, Futbol, Dosya haber

Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi.

Can Öcal  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu

İstanbul

AA'nın, Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, takımların kullandığı penaltılar değerlendirildi.

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer penaltı kullanan TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor ise en az penaltı kullanan takımlar oldu.

Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un penaltıdan golü yok

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

Banza ve Immobile, 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi

Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, sezonun ilk yarısındaki penaltı atışlarında başarılı bir performans ortaya koydu.

Gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Simon Banza ile Ciro Immobile, ligde bu sezon topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi.

Samsunsporlu Ntcham 3 penaltı kaçırdı

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Reeder Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.

Kasımpaşa'nın aleyhine 8 penaltı verildi

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı.

Kasımpaşa'dan sonra aleyhinde en fazla penaltı kararı verilen takımlar 7 penaltıyla TÜMOSAN Konyaspor ve 6'şar penaltıyla Galatasaray ile Atakaş Hatayspor oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor aleyhine penaltı kararı verilmedi.

Penaltı dosyası

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle:

TakımlarPenaltı (lehine)Kaçan (lehine)Penaltı (aleyhine)Kaçan (aleyhine)
Reeder Samsunspor531-
Adana Demirspor5222
Galatasaray5161
Fenerbahçe5-2-
Beşiktaş5-1-
Trabzonspor5-52
Sipay Bodrum FK41--
RAMS Başakşehir411-
Onvo Antalyaspor312-
Bellona Kayserispor213-
ikas Eyüpspor212-
Corendon Alanyaspor2---
Göztepe2-3-
Kasımpaşa2-83
Gaziantep FK2-21
TÜMOSAN Konyaspor1172
Çaykur Rizespor111-
Net Global Sivasspor1-5-
Atakaş Hatayspor1-62
Toplam57135713
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul'da annesini öldürüp 2 gün evde cesetle yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ümraniye Belediyesi ile Tayvan kadınların güçlenmesi için proje yapacak
Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi
Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

Benzer haberler

Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu

Trendyol Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı
Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı
Beşiktaş'ın ilk yarıdaki kart raporu

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki kart raporu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet