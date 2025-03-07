Kadınlar sanayi ve ihracatta güçleniyor
Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Başkanı Müge Öz, dünyada güçlü kadının, güçlü ekonomi ve aileyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Kadınların sanayide olmasını önemsiyoruz." dedi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "İş Dünyasının Kadın Yöneticileri" temalı dosya haberin altıncı bölümünde, USİKAD Başkanı Müge Öz'ün değerlendirmelerine yer verildi.
Öz, USİKAD'ın, kadının ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olması adına sektöründe başarılı ve birçok projeye imza atmış kişilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.
Dernek olarak kadın dayanışmasını en ön safta tuttuklarını ve kadınların hedeflerine daha rahat ulaşmaları için çalıştıklarını dile getiren Öz, üyelerin "Daha önce geçtiğim yollardan şimdi geçen başka bir kadın neden tecrübelerimden faydalanmasın?" bakış açısına sahip olduğunu aktardı.
Tüm dünyada güçlü kadının, güçlü ekonomi ve aileyi beraberinde getirdiğini belirten Öz, "Kadınlar çok başarılılar. Şirketlerine değer katıyor, orada bir denge unsuru haline geliyorlar. Bu açıdan, onların desteklenmesi ve geleceğe yönelik çalışmalarına katkı sağlanması gerekebiliyor. Biz de bu dayanışmayı sağlıyoruz." diye konuştu.
Öz, eğitim ve liderlik çalışmaları ile devletin verdiği teşvik, destek ve hibelerden haberi olmayan kadınlara yönelik mentörlük çalışmaları da yaptıklarını anlattı.
"Kadın girişimcilerin yüzde 47'si hizmet sektöründe"
Kadın girişimcilerin yüzde 47'sinin hizmet sektöründe yer aldığına ve yönetimde de kadın varlığının olduğuna işaret eden Öz, "Kadının sanayide de olmasını çok önemsiyoruz. Diyoruz ki üretelim." ifadelerini kullandı.
Öz, buna yönelik girişimleri ve görüşmeleri olduğunu kaydederek, "İçerisinde kadın kooperatiflerini barındıran kadın özelinde bir OSB kuracağız." dedi.
Üretimden ihracata kadar olan sürecin takip edilebileceği bir sanayi sektörü oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Öz, kadınların üretimlerini sanayiye dönüştürmelerinin önemine dikkati çekti. Öz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mantı üreten bir kadına, üretimin ötesine geçmesi önerisinde bulunduk. Buna yönelik farklı bir vizyon geliştirmesini söyledik. Hatta, küçük bir atölyede kadınları istihdam edebileceğini de anlattık. Aynı şekilde zeytin üreten biri de onu paketlemesiyle ve çeşitlendirmesiyle sanayiye dönüştürmüş oluyor. Kadınların sanayi sektöründe ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Enerji, savunma sanayi, demir-çelik, alüminyum gibi alanlarda çok başarılı kadınlarla karşılaştım. Bu kadınlar gerçekten güzel işler yapıyorlar."
Öz, sanayide olduğu gibi ihracatta da "kadının ayak izinin" olması gerektiğini belirterek, Türkiye'de ihracatın yüzde 20'sini kadın işverenlerin oluşturduğunu, bu sayının artmasını umduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.
"Çözüm odaklı yaklaşımı savunuyoruz"
Yurt içi ve dışında bazı ortak sorunların varlığına işaret ederek, bunlara karşı çözüm odaklı yaklaşımı savunduklarını dile getiren Öz, kurumlara yaptıkları talep ve önerilerden bahsetti.
Finansmana ulaşmakta da bazı sorunların yaşanabildiğine dikkati çeken Öz, "Özellikle Anadolu'da sorun daha görünür. Bunu önemsediğimiz için bu bölgelerde temsilcilikler kurmaya çalışıyor, saha çalışmalarında yer almak istiyoruz." dedi.
Öz, buna yönelik olarak ilk temsilciliklerini Erzurum'da kurmayı planladıklarını bildirdi. Hem Anadolu'da hem de yurt dışında kadınlara ulaşılması gerektiğini söyleyen Öz, şunları kaydetti:
"Buralarda kadınların iş yapış şekillerini gözlemlemeli ve kendimizi onlara tanıtmalıyız. Büyük ve küçük ölçekli firmaları iş ortağı yapmaya yönelik projelerimiz de var. Kadınlarda ortaklık kültürünü artırmamız gerekiyor. 'Voltran' gibi düşünün. Biri finansta, biri başka alanda uzmandır ama sermayeleri belli bir noktadadır. Ayrı ayrı iş yapmaktansa beraber daha büyük ivme kazanacaklarına inanıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.