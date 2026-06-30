DOSYA: Dijital Dünyanın Terapisi ASMR

Anadolu Ajansı'nın (AA), "Dijital Dünyanın Terapisi ASMR" başlıklı dosya haberinde, ASMR'nin kullanım amaçları, insanların psikolojik ve fizyolojik sağlığı üzerindeki etkileri, hormonal ve sosyal hayata etkileri, içerik üreticisinden psikoloğa uzman görüşleriyle anlatıldı.

Günümüzde milyonlarca insan, fısıltılarla, yumuşak dokunuş sesleriyle ve nazik tıklama ritimleriyle rahatlamanın yolunu arıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu fenomene ASMR adı veriliyor.

ASMR, baş, ense ve omuz bölgesinde başlayan ve tüm vücuda yayılan hoş bir karıncalanma hissi olarak tanımlanıyor. Bu his, çoğu zaman sakinleşme, rahatlama ve stresin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

Basit ve nazik sesler, birçok insan için meditasyon etkisi yaratıyor

Fısıltılı konuşmalar, kitap sayfalarının çevrilme sesi, saç tarama, yüzeylere tıklama gibi basit ve nazik sesler, birçok insan için meditasyon etkisi yaratıyor.

Araştırmacılara göre, ASMR videoları izlerken beyin "dinlenme ve sindirme" moduna geçiyor. Bu süreçte rahatlatıcı sinyaller taşıyan parasempatik sinir sistemi aktive oluyor, bu sayede vücut gevşiyor.

"ASMR, birçok kişi için nazik bir duygusal destek görevi görüyor"

ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'da yaklaşık 750 bin abonesi ve videolarında yaklaşık 3 milyon izleyicisi olan "ATMOSPHERE" kanalının sahibi Anastasia, "ASMR, tabii ki profesyonel terapinin yerini almıyor ancak birçok kişi için nazik bir duygusal destek, stresli zamanlarda sessiz yoldaş görevi görüyor. Bu da ASMR'yi modern kişisel bakımın önemli bir parçası haline getiriyor." dedi.