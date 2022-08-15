Dolar
17.96
Euro
18.32
Altın
1,777.91
ETH/USDT
1,891.70
BTC/USDT
24,089.00
BIST 100
2,862.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Çevre

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği

Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nün zemininde biriken dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

Servet Taşdemir   | 15.08.2022
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 30 iş makinesiyle temizliğin yapıldığı sahil bandında incelemelerde bulundu.

Çalışma hakkında görevlilerden bilgi alan Geylani, gazetecilere, Van Gölü'nü korumak, gelecek kuşaklara daha temiz bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Gölün zeminindeki dip çamuru temizliğine 7 ekskavatör, 17 kamyon, 3 büyük ve 3 küçük kepçe ile başladıklarını belirten Geylani şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından yürütülen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yürütülen çalışmalarda gölün kirlenmesine neden olan etkenler ve arıtma tesislerinin durumları incelendi. Gölün kirlenmemesi için çalışmalar yürütülürken aynı zamanda arıtma tesislerindeki sorunlar giderildi. Van'da geçen yıl dip temizliği çalışmaları başladı. İlçemiz kıyılarında da bugün başladık. Gölün zemininden dip çamuru ve balçık çıkarılmaya başlandı. Kamyonlara yüklenen atıklar, uzak bölgeye naklediliyor."

Çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini ifade eden Geylani, "Van Gölü ve çevresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi havzanın daha iyi korunmasına katkı sunacak. Gölün güzelliğini ve maviliği koruyacağız. Dip temizliği çalışmasını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Marmara'daki şiddetli yağışın ardından 3 ilden 466 su baskını ihbarı yapıldı
Van'da '4. Van Denizi Bisiklet Festivali' başladı
Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı

Benzer haberler

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği

Van'da '4. Van Denizi Bisiklet Festivali' başladı

Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı
'Doğal sit alanı' ilan edilen Van Gölü artık daha iyi korunacak

'Doğal sit alanı' ilan edilen Van Gölü artık daha iyi korunacak
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet