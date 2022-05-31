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Çevre

UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için proje çalışması başlattı.

Erdal Türkoğlu   | 31.05.2022
UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hatay'da, Japonya hükumeti, UNDP, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla "Hatay için İklim Eylemi" adlı toplantı düzenlendi.

Antakya'daki bir otelde gerçekleşen toplantıda, Japonya’nın sağladığı 1,8 milyon dolarlık destekle Hatay'da denizel ekosistemi korumayı amaçlayan yeni bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi amacı ile Asi Nehri'nin taşıdığı atıkların denize ulaşmasını engelleyen sistemler kurulacak ve izleme sistemleri yardımıyla kirliliğin boyutları tespit edilecek.

Nehirdeki atıkların oluşturduğu kirliliği azaltmaya yönelik ekipman desteği alınarak Asi Nehri'ndeki atık yönetimi sağlanacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, konuşmasında, Hatay’daki yeni girişimlerinin sadece Asi Nehri ve Akdeniz’in karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele etmekle kalmayacağını belirterek "Başka yerlerde de kolayca uygulanabilecek uygulamalı iklim azaltım ve uyum çözümlerini test edip daha rafine hale getirecek." ifadesini kullandı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro da iklim değişikliğinin günlük hayatı doğrudan etkilediğine dikkati çekerek "UNDP ile çalışma amacımız, Japonya'nın karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma konusundaki liderliğine dayanıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise UNDP ile yürütülen ortaklığın yeni bir aşamasına başlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sadece havanın kirlenmediğini vurgulayan Savaş şunları kaydetti:

"Bu projede, dışarıdan gelen su sümbülleri başta olmak üzere bütün kirlilik kapanlarla toplanacak. Projemizde bize destek veren UNDP ve Japon hükûmetine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sorunların çözümünde ülkeler birlikte hareket ederse geri dönüşümü yüzyıllar boyunca yapma şansımız var. Eğer yapamazsak bizden sonraki nesiller, önceki nesiller için güzel şeyler düşünmeyecek. Bu nedenle üstümüze düşen görevi bütün paydaşlar birlikte yaparsak gelecek kuşaklara biraz daha temiz bir şehir bırakma şansımız olur."

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