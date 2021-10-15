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Gündem, Çevre

Türkiye, 10 Kasım'da Paris Anlaşması'nın tarafı olacak

Türkiye, 10 Kasım 2021 itibarıyla Paris Anlaşması'nın tarafı haline gelecek.

Nuran Erkul Kaya   | 15.10.2021
Türkiye, 10 Kasım'da Paris Anlaşması'nın tarafı olacak

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretaryasının yayımladığı depoziter bildirimine göre, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na ilişkin onayı 11 Ekim'de bildirildi.

Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, 9 Mayıs 1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen "eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve ilgili yetenekler" temelinde, Paris Anlaşması ve Taraflar Konferansı Sözleşmesi kapsamında, Türkiye, Paris Anlaşmasını, anlaşma ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi koşuluyla, gelişmekte olan bir ülke olarak ve kendi belirlediği ulusal katkı beyanları kapsamında uygulayacağını bildirmektedir."

Bildirimde, onayın sekretaryaya gönderilmesinden sonraki 30'uncu günde anlaşmanın yürürlüğe gireceği ifade edilerek, "Anlaşma, Türkiye için 10 Kasım 2021 tarihiyle yürürlüğe girecektir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini açıklamıştı.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulmuş, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi 6 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun ise 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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