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Dünya, Çevre

Rusya'dan iklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerji kullanılması önerisi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, iklim değişikliğiyle mücadelede "atom enerjisi" (nükleer enerji) kullanılması önerisinde bulundu.

Betül Yürük   | 29.10.2021
Rusya'dan iklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerji kullanılması önerisi

New York

Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını belirtti.

Fosil yakıtlar konusuna değinen Nebenzia, "Fosil yakıtlar, onlara karşı savaşsanız da savaşmasanız da ortadan kalkmayacak çünkü enerji ile uğraşan tüm ciddi ekonomiler, kişiler bunu söylüyor, en azından 2050'ye kadar. Fosil yakıtlar enerji sektöründe önemli bir rol oynamaya devam edecek ve bu da 2050 ile sınırlı değil." dedi.

Nebenzia, temiz enerjinin de geliştirilmesi gerektiğini, iklim değişikliğiyle mücadele için "düzgün ve güvenli yönetilirse" atom enerjisinin de kullanılabileceğini ifade etti.

Rusya, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefi doğrultusunda, atmosfere sıfır karbon salımı için 2060'ı hedefliyor.

"Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor"

Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları alması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçları ile oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkına varmalı." yanıtını verdi.

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