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Çevre

Pembe flamingolar iklim değişikliği tehdidi altında

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da, pembe flamingoların iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olduğu açıklandı.

Gökhan Kavak   | 08.10.2021
Pembe flamingolar iklim değişikliği tehdidi altında

İstanbul

Tanzanyalı çevreci George Saning’o, AA muhabirine, ülkenin kuzeyindeki Arusha bölgesinde 2,5 milyon pembe flamingonun yaşadığını söyledi.

Saning’o, iklim değişikliği nedeniyle Tanzanya'nın kuzeyindeki pembe flamingoların sayısının her geçen gün azaldığını söyledi.

Flamingoların dünyanın en büyük göçebe kuşlarından olduğunu belirten Saning’o, üreme alanlarının azalması ve azalan nüfusları nedeniyle pembe flamingoların tehdit altındaki türler olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

Saning’o, kuraklığın olduğu gibi aşırı yağışların da pembe flamingoların yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bölge sakinlerinden Julius Laipanoi ise kuşların yaşam alanlarını korumak için köylülerin sulak alanlardan uzak durduğunu dile getirdi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Kenya sınırında bulunan Natron Gölü, tuzlu veya sodalı yapısıyla flamingolara uygun yaşam alanı sunuyor.

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