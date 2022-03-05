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Gündem, Çevre

Ordu'da kuraklık tehlikesine karşı 48 gölet yapıldı

Ordu'da, küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 48 göletin yapımı tamamlandı.

Eyüp Elevli   | 05.03.2022
Ordu'da kuraklık tehlikesine karşı 48 gölet yapıldı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu depolama kapasitelerinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 19 ilçede 48 göletin yapımı tamamlandı. Özellikle yaz aylarında susuzluğa karşı çözüm olacak göletler, yapılan denemelerin ardından hizmete alındı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçelerde oluşturdukları gölet ve su alma yapıları ile kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını vurguladı.

Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız çalışmalar ile toplam 48 göleti tamamlayarak hizmete sunduk. Ekiplerimiz yaşanması muhtemel kuraklık için önceden tedbirleri almaya ve bu konuda çözüm üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.


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