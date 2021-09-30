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Çevre

Meriç gibi Tunca Nehri'nde de kuraklığın etkisi görülüyor

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisinde kuraklığa bağlı olarak düşüş yaşanıyor.

Gökhan Zobar   | 30.09.2021
Meriç gibi Tunca Nehri'nde de kuraklığın etkisi görülüyor Fotoğraf: Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı

Edirne

Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nde olduğu gibi Tunca'da da kuraklığın etkisi fark ediliyor.

Yaz kuraklığı ve sulamaya bağlı olarak günden güne debisinde düşüş yaşanan Tunca'nın bazı yerlerinde suyun dibi görülüyor. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 4 metreküpe kadar geriledi.

Nehir boyunca su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde kum adacıkları üzerinde uzamış ot öbekleri oluştu.

Meriç'te de debi düşük

Meriç Nehri'nin debisi de Kirişhane İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 58 metreküpe kadar düştü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç Nehri yatağında kum adacıkları oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği adacıklar, balıkçıl kuşlar ve martıların konar yeri haline geldi.

Taban kumu, suyun sığlığı nedeniyle daha çok görünür oldu. Ortaya çıkan adacıkların kapladığı alan gün geçtikçe genişliyor.


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