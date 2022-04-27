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Çevre

Leylekler Beyşehir'de yuvalarına yerleşti

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısındaki "Leylekler Vadisi" olarak bilinen Yeşildağ Mahallesi'ne gelmeye başlayan leylekler, ardıç ağaçlarındaki yuvalarını yeniden doldurdu.

Abdülhamit Yaşar   | 27.04.2022
Leylekler Beyşehir'de yuvalarına yerleşti Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Anne leylekler, kuluçkaya yattığı yuvalarda, yumurtaların başında bekliyor. Leylekler, yuvalara ekili tarlalar ve sulak alanlardan yiyecek taşıyor.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir San, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birinin Beyşehir'de olduğunu söyledi.

Yeşildağ Mahallesi'nin göle yakın ve sakin olması dolayısıyla leylekler tarafından tercih edildiğini anlatan Tan, "Ardıç ağaçlarında 20-30 yuva var. Hatta vadinin dışındaki elektrik direklerinde de yuvalar yer alıyor. Çok güzel manzaralar sergiliyorlar. Sonbahar mevsimine kadar burada kalıyorlar, yavrularını çıkardıktan sonra uçurup yeniden sıcak ülkelere göç ediyorlar. Burası belediye tarafından kurulan kameralarla da izlenebiliyor." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Mahir Vuraler, Beyşehir'in leylek görmek isteyenler için çok zengin potansiyeli olan bir bölge olduğunu belirterek, "Birçok evin ve caminin çatısında çok güzel manzaralar sunuyorlar. Leylekler Vadisi de fotoğraf için güzel manzaralar sunuyor. Burada leylekleri izleyebiliyor, fotoğraf çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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