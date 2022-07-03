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Çevre

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Hüseyin Demirci   | 03.07.2022
Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle eski yerleşim yeri sular altında kaldı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kalmıştı.

Özellikle bu yıl bölgede etkili olan sağanak nedeniyle baraj gölü de nasibini aldı.

Zaman içerisinde suların azalmasıyla ortaya çıkan eski yerleşim yerindeki evler, ağaçlar ve cami yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

Bölgeye gelen vatandaşlar sular altında kalan alanda fotoğraf çektiriyor.

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