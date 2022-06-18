İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 30'dan farklı yerde orman yangını çıktı

Madrid
Sivil koruma ve özerk yönetim hükûmetlerinden verilen bilgilere göre, Zamora kenti ile Katalonya, Aragon, Navarra ve Extremadura bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Zamora'daki Sierra de la Culebra dağlık alanında şu ana kadar 20 bin hektar yanarken güvenlik amacıyla çevredeki 14 köydeki evler boşaltıldı.
🌡️ Yaz mevsiminin ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa ülkelerinde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkararak yaşamı olumsuz etkiledi https://t.co/vq1LWT5fb2 pic.twitter.com/AgdYlrNkQE— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 18, 2022
Bölgede yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1000 askerle ordu da destek veriyor.
Öte yandan, en fazla yangının olduğu ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde bir kişi Lleida kenti çevresinde 5 yangının çıkmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle gözaltına alındı.
Katalonya'da henüz kontrol altına alınamayan yangınlar 90'dan fazla yerleşim yerini tehdit ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.