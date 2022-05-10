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Ekonomi, Çevre

Güneş enerjisinde 'teravat çağı'

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü "teravat" seviyesine ulaştı.

Gülşen Çağatay   | 10.05.2022
Güneş enerjisinde 'teravat çağı'

Münih

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, geçen yıl ilave edilen 168 gigavatlık rekor kurulumla 2021 sonunda 940 gigavat olarak kayıtlara geçerken, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükseldi.

SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda açıklanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü" raporuna göre, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükselen küresel güneş enerjisi kurulu gücüne bu yıl sonunda 200 gigavat kapasite eklenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalara rağmen, son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Küresel güneş enerjisi piyasasında kritik eşiğin aşılmasıyla yeni bir döneme girilirken, 2025'e kadar söz konusu kapasitenin 2,3 teravata ulaşması bekleniyor. 2012 yılında güneş enerjisi kurulu gücünde 100 gigavatın aşılması kritik eşik olarak değerlendirilmişti.

Güneşte "teravat çağı" başladı

SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chantavas, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneşte "teravat çağı"na girildiğini belirterek, 2 teravatlık kapasite eşiğine 3 yıl içinde ulaşılacağını söyledi.

Güneş enerjisinin küresel anlamda en hızlı büyüyen ve gelişen kaynak olduğunu ifade eden Chantavas, şunları kaydetti:

"2021'de 302 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumu gerçekleşti. Bunun 168 gigavatını güneş enerjisi oluşturuyor. Tüm dünya güneş enerjisinin iklim değişikliği ile mücadele başarılı olduğunu ve ülkelerin enerjide bağımsız olmasını sağlaması açısından önemli olduğunu gördü. Güneş enerjisi sıra dışı enerji fiyatlarının yaşandığı günümüzde bize biraz rahatlama sağlayacak."

SolarPower Europe Üst Yöneticisi (CEO) Walburga Hemetsberger de Avrupa güneş piyasasında bu yılki 39 gigavatlık ilave kapasitenin 4,57 milyar metreküp Rus doğal gazını ikame edeceği bilgisini verdi.

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