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Çevre

Göçmen kuşlar Kars'a gelmeye başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, göçmen kuşlarla şenlendi.

Hüseyin Demirci   | 30.03.2022
Göçmen kuşlar Kars'a gelmeye başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede uzun geçen kışın ardından doğa yavaş yavaş canlanmaya başladı.

Karlarla kaplı bulunan 2 bin 300 rakımlı Acısu ve Kızılçubuk bölgesine gelmeye başlayan farklı türdeki göçmen kuşlar, buradaki buzları çözülen sulak alanlarda yiyecek aradı.

Bölgede beslenirken görüntülenen kızıl şahin, leylek, angıt ve birçok türden göçmen kuş, çevreye renk kattı.

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