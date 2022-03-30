Göçmen kuşlar Kars'a gelmeye başladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, göçmen kuşlarla şenlendi.
Kars
Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede uzun geçen kışın ardından doğa yavaş yavaş canlanmaya başladı.
Karlarla kaplı bulunan 2 bin 300 rakımlı Acısu ve Kızılçubuk bölgesine gelmeye başlayan farklı türdeki göçmen kuşlar, buradaki buzları çözülen sulak alanlarda yiyecek aradı.
Bölgede beslenirken görüntülenen kızıl şahin, leylek, angıt ve birçok türden göçmen kuş, çevreye renk kattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.