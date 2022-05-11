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Çevre

Debisi düşen Tunca'da, nehre atılan çöpler görünür hale geldi

Edirne'de, Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, görünmeye başladı.

Gökhan Zobar   | 11.05.2022
Debisi düşen Tunca'da, nehre atılan çöpler görünür hale geldi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların son dönemde azalmasının ardından nehrin debisi düştü.

Nehrin debisi DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümlerinde, saniyede 6 metreküp olarak kaydedildi.

Su akışının yavaşlaması nedeniyle nehir yatağında kum adacıkları oluştu, bazı bölümler otla kaplandı.

Su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında görünür hale gelen çöpler, tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar, nehir yatağının ve çevresinin temizlenmesini istedi.

Onur Özdemir, AA muhabirine, atılan çöpler nedeniyle nehirde kirli bir görüntü oluştuğunu söyledi.

Su kaynakları ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirten Özdemir, "Her şeyden önce insanların bilinçlenmesi gerekli. Çevredeki çöp kutuları hep boş fakat nehir pislikle dolu. Doğa ve su hepimizin. Buradaki kirlilik, belki bize zarar vermeyecek ama gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yılmaz ise yetkili kurumların nehirdeki kirliliği temizlemek için çalışma başlatmasını talep etti.

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