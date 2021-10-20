Dolar
9.32
Euro
10.84
Altın
1,780.31
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,432.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi

Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından kentte scooter ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla tur düzenlendi.

Muhammed Kaygın   | 20.10.2021
Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Kaygın / (AA)

Çankırı

Karatekin Parkı'nda başlayan etkinlik öncesi Dernek Başkanı Sezai Özçelik, yaptığı açıklamada, Çankırı'da ulaşım politikaları ve "Akıllı Kent Çankırı" konusunda faaliyet yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Derneğin 10 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü belirten Özçelik, "Bu faaliyetle Çankırı'da bisiklet kullanımı ve scooter kullanımını teşvik etmek istiyoruz. İklim değişikliği dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir konu haline geldi."

Özçelik, "Burada amacımız iklim değişikliği konusunda, özellikle bisiklet kullanımı ve scooter kullanımı konusunda Çankırı halkını bilinçlendirmek, teşvik etmek, ayrıca yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda bizimle birlikte çalışmaları ve farkındalık oluşturma konusunda ön ayak olmak." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra kentte bisiklet ve scooterla tur attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı
Rusya’da Kovid-19 ölümlerindeki artış en üst seviyeye çıktı
Batı Balkan ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılama oranları düşük seyrediyor
Kovid-19 nedeniyle düşük yapan kadının 'aşı' pişmanlığı
Gençlere, 'Salgında bize bir şey olmaz psikolojisinden kurtulun' çağrısı

Benzer haberler

Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi

Çankırı'da bisiklet ve scooter kullanımını teşvik etmek için tur düzenlendi

TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor

Çeltik üreticileri verim ve kaliteden memnun