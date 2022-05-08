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Gündem, Çevre

Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.

Bilal Altıok   | 08.05.2022
Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi

Burdur

Göl suyunun rengini kahverengi ve yeşile döndüren alg patlaması ve buna bağlı yosun oluşumu, halk plajı mevkisinde endişeye neden oldu.

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlaması Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde açığa çıkıyor.

Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlamasında göl suyundaki fosforun artışı da etkili oluyor.




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