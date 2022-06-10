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Teknoloji, Çevre

Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti

Avustralyalı bilim insanları, bir solucan türünün plastik endüstrisinde çokça kullanılan polistireni sindirebildiklerini keşfetti.

Şeyma Uzundere   | 10.06.2022
Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti

Ankara

Science Daily sitesinde yer alana habere göre, Queensland Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bilimleri bölümünden araştırmacılar, "Zophobas morio" solucan türünün bağırsağındaki bir enzim sayesinde polistiren tüketebildiğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Dr. Chris Rinke ve ekibi, solucanları üç hafta boyunca farklı türde ürünlerle besledi.

Plastik endüstrisinde kullanılan polistiren ile beslenen solucanların bu süre içinde hayatta kaldığı ve kilo aldığı gözlemlendi.

Metagenomik çalışma sonrası, solucanların bağırsaklarındaki bakteriler tarafından salgılanan bir enzim sayesinde plastiği sindirebildiği keşfedildi.

Enzim üzerine çalışmalarını ilerleteceklerini kaydeden bilim insanları, solucanların plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği görüşünde.

Araştırma, "Microbial Genomics" dergisinde yayımlandı.

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