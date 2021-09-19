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Çevre

Batman'da Kırkat Göleti'ndeki su çekilmesi tarımsal üretimi etkiliyor

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde su çekilmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

İbrahim Toprak, İbrahim Torlak   | 19.09.2021
Batman'da Kırkat Göleti'ndeki su çekilmesi tarımsal üretimi etkiliyor Fotoğraf: İbrahim Torlak - Anadolu Ajansı

Batman

Batman'ın Gercüş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, tarımsal ve hayvansal üretimde sulama amaçlı kullanılan, olta balıkçılığı yapılan Kırkat Göleti, çevresinde bulunan mesire alanıyla da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, gölette yaşanan su çekilmesine ilişkin AA muhabirine, 1985 yılında yapılan yapay göletin ilçenin bitkisel üretim ve hayvancılığa katkı sunduğunu söyledi.

Kaplan, yağışların azalması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle göletteki su seviyesinin düştüğünü ifade ederek, "Gölet normalde her yıl taşıyordu. Bu yıl ise yağışların az olması nedeniyle taşmayı bırakın neredeyse derinliği 8 metre azaldı." dedi.

Bu durumun bitkisel üretim ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini dile getiren Kaplan, Köylerimiz göleti sulama amaçlı kullanıyor. Özellikle sebze, meyve sulamasında kullanıyordu. Besiciler de hayvanlarına buradan su veriyordu. Gölette olta balıkçılığı da yapılıyordu. Ancak su seviyesinin düşmesiyle göletteki balık sayısı da azaldı. Kuraklık nedeniyle olta balıkçılığı da yapılamıyor." diye konuştu. 

Kaplan, göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan göletin çevresinde bulunan mesire alanı ile de görsel bir güzellik oluşturduğuna işaret ederek, su seviyesinde yaşanan düşüş ile göçmen kuşların da bölgeye uğramadığını aktardı. 

"Vatandaşlarımız yeterince sulama yapamadığı için sebze ve meyve verimi iyice düştü. Verimin düşmesi ekonomik olarak çiftçilerimizi etkiledi. Umudumuz yağışların sonbaharda artması." diyen Kaplan, sonbahar aylarında beklenen yağış ile su kaynaklarının eski seviyesine gelmesini ümit ettiklerini kaydetti.

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