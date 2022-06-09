Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı 'Geri Dönüşüm' defilesi
Defilede, Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerince atık malzemelerden üretilen kıyafetleri, kucaklarındaki ampute kedilerle podyumda taşıdı.
İstanbul
Bağcılar Belediyesinin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi.
Bir hafta süren etkinliklerin son gününde müzik dinletisinin yanı sıra folklor gösterisi yapıldı.
Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri tarafından atık malzemelerden üretilen kıyafetleri podyumda taşıdı.
Öğrenciler, podyuma kucaklarında ampute kedilerle çıktı.
Organizasyon, "atık pil", "ambalaj kağıdı", "atık yağ toplama" ve "uçurtma" yarışmalarında dereceye girenlere verilen ödüllerle sona erdi.
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