Dolar
17.11
Euro
18.37
Altın
1,856.70
ETH/USDT
1,791.70
BTC/USDT
30,325.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. Balgat mevkiinden yayındayız Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Çankaya Yıldız Kavşağı’ndan yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor Kulübünü ziyaretinde konuşuyor
logo
Çevre

AP iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerinin yakalanması için hazırlanan, Emisyon Ticaret Sistemi revizyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sosyal İklim Fonu kurulmasını içeren mevzuatlarda uzlaşamadı.

Ata Ufuk Şeker   | 08.06.2022
AP iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketindeki çeşitli teklifleri görüştü.

AP milletvekilleri, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve Sosyal İklim Fonu kurulmasını içeren düzenlemelere ilişkin pozisyonunu belirleyecek belgeyi onaylamadı. Genel kurul, söz konusu tasarıları tekrar görüşülmek üzere Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'ne gönderdi.

ETS, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 55 azaltma hedefinin merkezinde yer alıyor. Söz konusu sistemle başta sanayi olmak üzere çeşitli sektörler saldığı her ton karbondioksit karşılığında ödeme yapıyor.

Sistemin revize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi planlanıyordu.

Çeşitli siyasi gruplar arasında yapılan müzakerelerde ortak tutum belirlenemedi. Özellikle AP'deki Yeşiller ve Sosyal Demokratlar düzenlemelerin son halindeki emisyon kesintilerini yeterli bulmadı.

AB, CBAM ile karbon fiyatlandırma sistemine sahip olmayan ülkelerden gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyordu.

Bu düzenleme üçüncü ülkelerden gelen çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik gibi ürünlerin karbon vergisine tabi tutulmasını öngörüyor.

Sosyal İklim Fonu ile ETS kaynaklarının özellikle düşük gelirlileri desteklemek için kullanılması planlanıyordu.

Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon ilgili AP komitesinde tekrar müzakere edildikten sonra genel kurula getirilecek.

Genel kurul onayının ardından da AB üyesi ülkelerle müzakerelere başlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Dışişleri Bakanlığından İran'daki tren kazasına ilişkin taziye mesajı

Benzer haberler

AP iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı

AP iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı

Avrupa Parlamentosunda Türkiye görüşüldü

Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak