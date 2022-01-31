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Dünya, Çevre

AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu

Ata Ufuk Şeker   | 31.01.2022
AB'nin enerji vergilendirme politikası iklim hedefleriyle çelişkili bulundu

Brüksel

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki enerji vergilendirme politikalarını Birliğin iklim hedefleriyle uyumsuz buldu.

Avrupa Sayıştayı, "Enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonları" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, enerji vergilendirmesinin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını destekleyebileceği ancak mevcut vergi seviyelerinin farklı enerji kaynaklarını kirletme seviyesini yansıtmadığı belirtildi.

AB Komisyonu ve bazı üye ülkelerin fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırma taahhütleri olduğu anımsatılan raporda, buna rağmen fosil yakıt desteklemelerinin son 10 yılda nispeten sabit kaldığı kaydedildi.

Raporda, "AB'nin enerji vergilendirme politikaları iklim hedefleriyle örtüşmüyor." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüşmeyi hedeflediği hatırlatılan raporda, enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonlarının iklim hedeflerine ulaşmak için önemli araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, mevcut enerji vergilendirme yönetmeliği kapsamında daha fazla kirletici enerji kaynaklarının daha az karbon salanlara kıyasla vergi avantajına sahip olabildiğine işaret edildi.

AB'de kömürün doğal gazdan, bazı fosil yakıtların ise elektrikten önemli ölçüde daha az vergilendirildiği belirtilen raporda, yakıt vergilendirmesindeki farklılıkların da iç pazarı bozabileceği kaydedildi.

Raporda, "Fosil yakıtlar üzerindeki düşük karbon fiyatları ve düşük enerji vergileri, daha yeşil teknolojilerin nispi maliyetini artırmakta ve enerji geçişini geciktirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB ülkelerinin yakıt sübvansiyonlarına yıllık 55 milyar avronun üzerinde kaynak sağladığı ifade edilen raporda, AB ülkelerinin 15'inin ise yenilenebilir enerjiden daha fazla sübvansiyonu fosil yakıtlara harcadığı belirtildi.

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