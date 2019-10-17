Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
93,312.13
Altın
1,492.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mehmetçik adım adım terörü temizliyor
logo
Bilim Teknoloji

Zehra Sayers 'BBC 100 Kadın 2019' listesinde

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesine giren tek Türk bilim insanı oldu.

Çiğdem Alyanak   | 17.10.2019
Zehra Sayers 'BBC 100 Kadın 2019' listesinde

İstanbul

Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini açıkladı. 

BBC tarafından her yıl hazırlanan 100 Kadın çalışmasının bu yılki odağı "Kadınların yöneteceği bir dünya nasıl olurdu?" sorusu oldu.

Altı farklı kategoriden oluşan "BBC 100 Women 2019" listesinde Türkiye'den sadece Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers yer aldı.

Sayers, bu yıl ayrıca uluslararası bir araştırma merkezinden yoksun ve Ortadoğu'da siyasi açıdan rakip olan ülkeler arasında benzeri görülmemiş bir bilimsel iş birliğini hayata geçiren Ortadoğu Senkrotron Işıma Deneysel Bilim ve Uygulama Merkezi'nin (SESAME) kurulmasında ve geliştirilmesinde büyük katkıları bulunan beş bilim insanı arasında yer alarak Amerikan Bilimde İlerleme Derneği (AAAS) tarafından 2019 Bilimde Diplomasi Ödülü'ne Türkiye'den layık görülen ilk bilim insanı olmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

Zehra Sayers 'BBC 100 Kadın 2019' listesinde

Zehra Sayers 'BBC 100 Kadın 2019' listesinde