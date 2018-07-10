YouTube'dan asılsız haberlere önlem

Video paylaşım sitesi YouTube, yalan haberle mücadele konusunda önlemler alacağını duyurdu.

anasayfa > bilim teknoloji 10.07.2018

YouTube'dan asılsız haberlere önlem

NEW YORK

Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan yapılan açıklamada, asılsız haberlerle mücadele kapsamında kullanıcıların özellikle flaş gelişmelerde "güvenilir" haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Youtube'un gelecek yıllarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

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