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Bilim Teknoloji

YouTube ve Gmail'e erişim sorunu

YouTube ve Gmail'in de aralarında bulunduğu bazı Google hizmetlerine erişim sorunu yaşanıyor.

Tolga Yanık,Emel Öz Güzellik   | 14.12.2020
YouTube ve Gmail'e erişim sorunu Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul/Ankara

Dünya çapında online hizmetlere erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com'un verilerine göre, Google hizmetlerine ilişkin erişim sorunu sadece Türkiye'deki kullanıcıları değil, dünyanın birçok ülkesindeki kullanıcıyı etkiliyor.

ABD, İngiltere, Hindistan ve birçok ülkede çok sayıda kullanıcı bir süreliğine, "Bir problem oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." ifadesiyle karşılaştı.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter'da "#YouTubeDOWN" hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

Google yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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