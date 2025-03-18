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Teknoloji

Yerli kameralar için yeni yatırım

Otomotiv başta olmak üzere farklı sanayi alanlarındaki ihtiyaçlar için yerli kameralar üreten Büyütech, teknoloji geliştirme yolculuğunda yeni bir yatırım desteği aldı.

Göksel Yıldırım  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Yerli kameralar için yeni yatırım

Ankara

Türkiye'nin "ilk ve tek" yerli, ileri teknoloji kamera tasarım ve üretim firması Büyütech, ölçeklenebilir ve maliyet etkin teknolojilerle yurt içindeki ihtiyaçları karşılayıp ihracat fırsatlarını değerlendiriyor.

Araçların çevrelerini algılaması için kameralar tasarlayan, geliştiren ve üreten Büyütech, Türkiye'nin ilk kamera teknolojileri üretim merkezinde endüstri lideri kalite standartlarında üretim yaparak, otomotiv sektörünün zorlu regülasyonlarına tam uyumlu çözümler sunuyor.

Büyütech, Togg, Ford Otosan, Tofaş ve Hidromek gibi sektörde öncü şirketlerle işbirlikleri kurarak, otonom sürüş ve araç içi ve dışı algılama sistemleri konusunda inovatif çözümlere odaklanıyor.

Teknoloji gelişim sürecini yatırımlarla destekleyen Büyütech, son olarak Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilen ve ana yatırımcısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu'ndan yatırım aldı.

Büyütech'i bugüne kadar destekleyen yatırımcılar arasında Farplas, APY Bilişim Vadisi GSYF, APY Ostim GSYF, APY T3 GSYF, Maxis T-Fon, İTÜ ARI Teknokent, Ford Otosan, Driventure, ISUZU, Koluman, Intecro Robotics ve Beyçelik gibi fon ve kurumlar bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan ve araçların dünyayı insanlar gibi algılamasını sağlayan teknolojiler üzerinde çalışan Büyütech, yıllık 800 bin olan üretim kapasitesini 2026 yılına kadar 3 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Büyütech'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ömer Orkun Düztaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geleceğin teknolojilerini geliştirecek genç girişimcilere verdiği 'teknogirişim' desteği ile ODTÜ Teknokent'te 2 kişi başladığımız yolculuk, bugün 'araçların yerli gözü' olarak anılıyor. Bu gururla, 'trafik kazalarının olmadığı bir dünya yaratma' hedefi için birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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