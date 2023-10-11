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Teknoloji

Yeni model PlayStation 5, kasımda satışa çıkıyor

Mevcut modele kıyasla yüzde 30 daha küçük yeni modelin hafıza kapasitesi 1 terabayt olacak.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Yeni model PlayStation 5, kasımda satışa çıkıyor

Tokyo

Sony, fiziksel olarak daha küçük ve daha yüksek hafıza kapasiteli yeni model PlayStation 5 konsolunu 10 Kasım'da Japonya'da satışa sunacak.

Sony Interactive Entertainment Inc'ten yapılan açıklamaya göre, Japonya'daki mağazalar yeni model PlayStation 5 oyun konsollarının satışına 10 Kasım itibarıyla başlayacak.

Disk sürücüsüz model 59 bin 980 yen (402 dolar) ve ultra HD Blu-Ray disk sürücülü model 66 bin 980 yen (449 dolar) etiketle satılacak.

Kasım 2019'da piyasaya çıkan mevcut modele kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha küçük tasarlanan yeni model Playstation 5'in hafıza kapasitesi 1 terabayt olacak.

Mevcut stokların tükenmesiyle eski model PlayStation 5'lerin satışını durduracak Japon firma, yeni modelin deniz aşırı satışının da kasım içinde başlayacağını duyurdu.

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