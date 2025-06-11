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Teknoloji

"VivaTech 2025" Paris'te kapılarını açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 kapılarını açtı.

Abdulkadir Günyol  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
"VivaTech 2025" Paris'te kapılarını açtı Fotoğraf: Muhammed Furkan Dursun/AA

Paris

Geçen yıl tüm dünyadan 165 bin ziyaretçiyi ağırlayan etkinliğe bu yıl 13 bin 500'den fazla startup, 3 bin 500 sergi katılımcısı, 3 bin 200 yatırımcı, 2 bin 800'den fazla exhibitor ve 165 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

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VivaTech etkinliği bu yıl yapay zeka teknolojileri, sürdürülebilir teknolojiler, deep tech inovasyonları, kadın girişimciler ve gelecek nesil startupları gibi alanlara odaklanıyor.

VivaTech 2025'te Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi de Türkiye'deki dinamik teknoloji ekosistemi ve yatırım ortamının uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla 10 stantlı pavyona ev sahipliği yapıyor.

10 stant kapasiteli pavyonda Türkiye'deki startup ekosistemini temsil eden 20 seçkin startup, dönüşümlü sistemle ürünlerini sergileyecek.

Etkinlik kapsamında Türkiye pavyonunu ziyaret eden Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "VivaTech, Fransa'da düzenlenen ve Avrupa'da en önde gelen teknoloji fuarlarından biri. Her sene giderek önem kazandığını görüyoruz. Geçen seneye göre çok daha fazla katılımcı burada. Bu fuara katılmak şirketlerin birbirini tanıması açısında çok önemli. Startuplar burada kendini gösterme imkanı buluyor." dedi.

Türk firmalarının da burada olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Demirer, "Her sene de daha fazla katılım oluyor. Bu da çok memnuniyet verici bir durum. Buraya katılan firmalar dünyanın her yerinden geliyor. Türk firmalarının da buraya gelip uluslararası şirketlerle buluşması çok değerli." diye konuştu.

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