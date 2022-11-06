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Teknoloji

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvurular sürüyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvurular devam ediyor.

Uğur Aslanhan   | 06.11.2022
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvurular sürüyor

İstanbul

TEKNOFEST açıklamasına göre, tüm ulaşım biçimlerini daha güvenli ve akıllı hale getiren yapay zeka teknolojileri ile geleceğe daha hızlı ilerleyen yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirildiği yarışma; Cezeri, ASELSAN ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor.

Ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen yarışma kapsamında öğrenciler, yapay zeka tabanlı nesne tespit sistemi ile uçan arabaların kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan nesnelerini tespit ediyor.

Lise, üniversite öğrencileri ve mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmaya 20 Kasım'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda ulaşım araçlarının çevresel farkındalığını yükselten teknolojiler sayesinde uçan arabaların karşılaşabileceği kazaların önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerine yön veren teknolojilerin kullanıldığı yarışmada algoritmaların gerçek zamanlı izleme ve alt-görüş kamera görüntüleri kullanılarak nesnelerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Birincilik ödülü 100 bin TL

Yarışma kapsamında öğrencilerden araçların şehir içinde bulunan alanlara iniş ve kalkış yaptıkları esnada görsel iniş asistanı konumunda hareket etmesi bekleniyor. Geliştirdikleri yazılımlar eşliğinde uçan araba park (UAP) ve uçan araba ambulans iniş (UAİ) alanlarını tespit eden yarışmacılar, çevrelerini analiz ederek bu alanların iniş için uygunluğunu kontrol ediyor.

Zorlu hava şartları, gece ve gündüz görüşleri göz önünde bulundurularak kontrol ve optimizasyon problemlerine çözüm üreten yarışmacılar, uçan arabaların daha güvenli bir hizmet vermesini sağlıyor.

Yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye ise 60 bin TL ödül verilecek.

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