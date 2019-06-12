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Uber 'uçan taksi' için 3 şehir belirledi

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etti.

Recep Şakar   | 12.06.2019
Uber 'uçan taksi' için 3 şehir belirledi

Melbourne

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, yaptığı yazılı açıklamada, Melbourne, Dallas ve Los Angeles'in ‘‘uçan taksi’’ (Uber Air) uygulamasında pilot kentler olarak seçildiğini, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını belirtti. 

Avustralya pazarına girdikleri 2012 yılından bu yana taşıdıkları 3,8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağını bildirdi.

Federal ve eyalet hükümetlerinden önemli oranda destek gördüklerini vurgulayan Anderson, ‘‘Avustralya hükümetleri ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne'ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor.’’ ifadelerini kullandı. 

Uygulamanın küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanıyor

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor.

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) tarafından 29 Aralık 2018'de yapılan açıklamada, "uçan taksi" uygulamasının oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu ifade edilerek sistemin başlatılması için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtilmişti.

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