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Uber, İngiltere’deki sürücülerine 'hak verdi'

İngiltere'de Uber araçlarıyla hizmet veren iki sürücü 2016 yılında haklarının korunması için şirkete karşı dava açmıştı.

Gökhan Kurtaran   | 17.03.2021
Uber, İngiltere’deki sürücülerine 'hak verdi'

Londra

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber, İngiltere’de 70 bin sürücüye asgari ücret garantisi ve ücretli yıllık izin gibi haklarının verileceğini bildirdi.

Uber’den yapılan açıklamada, İngiltere’deki sürücülerine saat ücreti olarak en az 8,72 sterlin ödeneceği, ücretli yıllık izin ve emeklilik haklarının da verileceğini açıkladı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi 19 Şubat 2021 tarihinde Uber’in tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

Kararda, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği bildirilmişti.

İngiltere'de Uber araçlarıyla hizmet veren iki sürücü James Farrar ve Yassen Aslam, 2016 yılı ekim ayında haklarının korunması için şirkete karşı dava açmıştı.

Uber ise İngiltere’de çalışanların haklarına ilişkin davayı üç kez kaybettikten sonra temyize götürmüştü.

İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı, nihai karar olması ve bağlayıcı niteliği bulunması nedeniyle önem taşıyordu.

Uber’in sadece başkent Londra’da 45 bin, ülke genelinde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.

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