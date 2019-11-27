Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
105,779.00
Altın
1,459.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"da konuşuyor
logo
Bilim Teknoloji

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

Twitter, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları silecek.

Tolga Yanık   | 27.11.2019
Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

İstanbul

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Twitter, aktif olmayan hesaplara yönelik geliştirilen şirket politikası kapsamında, 6 ay veya daha uzun süre kullanılmayan hesapları 11 Aralık'ta kalıcı olarak silecek.

Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.

Kullanıcıların en az her 6 ayda bir hesabına giriş yapması ve paylaşım yapması gerekiyor. Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların hesapları da silinecek.

Silinmesi planlanan hesaplara e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.

Milyonlarca hesabın silinmesi bekleniyor

Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.

Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek.

Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor.

Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma

Benzer haberler

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

İletişim Başkanı Altun başörtülülere yönelik saldırıları kınadı

Bakan Selçuk'tan 4635 personel alımı müjdesi

Google da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor

Google da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor

İletişim Başkanı Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor
MSB: TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir

MSB: TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir