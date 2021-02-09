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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Milli Uzay Ajansı" Tanıtım Toplantısına katılıyor
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Bilim Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, TUA'nın logosu da ilk kez tanıtıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.02.2021
Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı

Ankara

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, TUA'nın logosu da ilk kez tanıtıldı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

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