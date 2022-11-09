Dolar
18.60
Euro
18.72
Altın
1,708.00
ETH/USDT
1,209.70
BTC/USDT
17,709.00
BIST 100
4,416.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması

Sanal etkinlik uygulaması XperExpo ile 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için sanal model geliştirildi.

Göksel Yıldırım   | 09.11.2022
Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması

Ankara

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılacak ziyaretçiler, oluşturacakları avatarları ile saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. İstiklal Marşı "metaverse semalarından" da duyulacak. Metaverse ortamında kalpler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için atacak.

30 Kasım'a kadar ziyarete açık

Anıtkabir’in sanal modeli, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri tarafından 2019'da geliştirme faaliyetlerine başlanan 3B sanal etkinlik uygulaması XperExpo ile oluşturuldu.

Uygulama içerisinde kendi avatarlarını oluşturabilen kullanıcılar, sanal dünyada da Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilecek.

Avatarlarını dilediği gibi özelleştirebilen kullanıcılar, diğer ziyaretçilerin avatarlarıyla da etkileşime geçme imkanına sahip olabilecek. Kullanıcılar diledikleri kişilerle eş zamanlı olarak Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. Etkinliğe katılan ziyaretçiler sanal ortamda oluşturulan Atatürk fotoğraflarının yer aldığı odayı gezebilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçiler "https://bitesevent.xperexpo.com/register" adresinden ücretsiz kayıt yaptırarak bu deneyimden yararlanabilecek.

10 Kasım'da sanal dünyada da XperExpo ile kapılarını açacak Anıtkabir, 30 Kasım'a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, etkinliğe ilişkin, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve sevginin en güzel yaşandığı yer Ata'nın kabri Anıtkabir olsa da gidemeyen ziyaretçiler sanal dünyadaki etkinlikle bir nebze de olsa Atatürk'e duyduğu hasreti giderebilecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuduz tanısıyla tedavi gören çocuk yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 37. yaşını kutladı
Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti

Benzer haberler

Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması

Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsan haklarını sözde değil özde savunan Türkiye'dir

İsveç Başbakanı Kristersson, Anıtkabir'i ziyaret etti

İDOB, Atatürk'ü özel konserlerle anacak

İDOB, Atatürk'ü özel konserlerle anacak
THY, 29 özel çocuk sporcuyu Ankara'da ağırladı

THY, 29 özel çocuk sporcuyu Ankara'da ağırladı
Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı

Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet