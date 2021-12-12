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Teknoloji

Türk Milli Klavye Takımı'ndan uluslararası 2 birincilik

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'nun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen ZAV100 3. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması'nda Türk Milli Klavye Takımı 2 birincilik elde etti.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 12.12.2021
Türk Milli Klavye Takımı'ndan uluslararası 2 birincilik

İstanbul

INTERSTENO Türkiye Temsilciliği ve Türk Grubu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9-11 Aralık tarihlerinde Çekya'da düzenlenen yarışmada, 13-16 Yaş öğrenciler kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Ortaokulu'ndan Nisan Maya Tunçoğlu dakikada net 739, tecrübeliler kategorisinde Ankara Danıştay Başkanlığı'ndan Erdi Çiller dakikada net 814 vuruş yazarak kategorilerinde birinci oldu.

4 Kategoride yapılan yarışlarda, diğer iki birinciliği ise Çekya kazandı. Gençler kategorisinde, Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sinem Deniz 3. olurken, Afyonkarahisar Şuhut Zafer Anadolu Lisesi'nden Onur Demirbaş, İzmir Aliağa Adamar International Ship Supply Co.'ndan Ümit Şeker, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu, TED Afyon Koleji'nden Efe Abdullah Taner, onur tablosuna girmeye hak kazandı.

Yarışmaya Çekya, Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Lüksemburg, Macaristan, Rusya, Slovakya, Polonya, İtalya, Arjantin ve Türkiye olmak üzere 14 ülkeden, bin 354 yarışçı katıldı. Türkiye'den ise 36 kişi yarışmada yer aldı.

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