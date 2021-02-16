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Bilim Teknoloji

Türk akademisyen uluslararası başarı elde etti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası "Yeni Ürün Geliştirme Araştırmacıları Listesi"ne girmeyi başardı.

Şengül Azbay   | 16.02.2021
Türk akademisyen uluslararası başarı elde etti

Kocaeli

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası "Journal of Strategy and Management" dergisinde yayınlanan, "Web of Science"da taranan yayın sayısına göre listede 19. sırada yer aldı.

Sıralamada, Gebze Teknik Üniversitesi ise ilk 20'de yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, GTÜ'de "Ürün Geliştirme Takımlarında Duygu Yönetimi" üzerine çalışmalarına devam ediyor.

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