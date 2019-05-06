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Bilim Teknoloji

TÜBİTAK'a 27 personel alınacak

TÜBİTAK, Kocaeli'nde görevlendirilmek üzere 27 Ar-Ge personeli alacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 06.05.2019
TÜBİTAK'a 27 personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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