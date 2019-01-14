TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

TÜBİTAK, geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı isteklilere süreli olarak devredecek.

ANKARA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı süreli olarak transfer etmeye hazırlanıyor.

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, stratejik ve taktik saha güvenli mesajlaşma altyapısını sağlayabilmek için geliştirilmiş "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı Teknolojisi" basit lisanslama usulüne göre 5 yıllığına TÜBİTAK tarafından aranan şartları sağlayan isteklilere, teknoloji transfer bedeli karşılığında devredilecek.

Söz konusu yazılımın teknoloji transfer bedeli, KDV hariç 1 milyon avro peşinat ve lisans alanın satış bedeli üzerinden yüzde 10 röyalti olarak belirlendi.

Verici sistemi de transfer edilecek

Yüksek çözünürlükte görev yüküne sahip yer gözlem uydularında uzay-yer bağında talep edilen yüksek veri hızını sağlayan "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi"nin 10 yıllığına teknoloji transferi de üretim veri paketi için KDV hariç 250 bin dolar peşinatla lisans alanın satış fiyatı üzerinden yüzde 5 röyalti, tasarım ve üretim paketleri için de KDV hariç 250 bin dolar peşinatla lisans alanın satış fiyatı üzerinden yüzde 10 röyalti karşılığında yapılacak.

Teknolojiler hakkında detaylı bilgilere, kurumun internet sitesinden (www.tubitak.gov.tr) ulaşılabiliyor. Transfer paketlerinin içeriği, başvuru sahipleriyle gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun