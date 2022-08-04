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Teknoloji, Türkİye'nin Otomobili

TruGo şarj cihazlarını teste başladı

Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 04.08.2022
TruGo şarj cihazlarını teste başladı

İstanbul

TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.

Togg'dan geçen ay yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan TruGo'nun, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtilmişti.

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